Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün yeni normalleşme sürecine ilişkin detayları görüştü ve toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Alınan yeni kararların ardından düşük ve orta riskli iller için bazı kısıtlamalar kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli iller için kısıtlamaların pek çoğu devam ediyor. Peki, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı, hangi illerde açılacak? Kahvehanelerde oyun-kağıt oynamak serbest mi? İşte detaylar...
KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER AÇILDI MI?
Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.
İşte detaylı bilgi;
KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?
Kahvehanelerde oyun oynamak henüz serbest değil. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun oynama yasağı devam ediyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:
"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."