Düğünler nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açıldı mı? Düğün yapmak serbest mi?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.'' denildi.