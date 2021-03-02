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    • 02.03.2021 09:27
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    Düğünler ? ? ?

    Kabine toplantısı sonrası duyurulan kararların ardından emrak edilen konulardan birisi de düğünler ve nikahların durumu oldu. Peki ? ? Düğünler ? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede konuyla ilgili detaylı bilgiler verildi.

    takvim.com.tr
    Düğünler nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açıldı mı? Düğün yapmak serbest mi?

    Düğün yapmak serbest mi? Düğün salonları açıldı mı? Düğünler nikahlar nasıl olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Düğün yapmak isteyen çiftler, kabine toplantısı sonrası yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararlarının detaylarını araştırıyor. Yayımlanan genelgeyle düğünlerin nasıl yapılabileceği de belli oldu.

    DÜĞÜNLER NİKAHLAR NASIL OLACAK ?

    Kademeli normalleşme sürecine geçişle birlikte Cumhurbaşkanı detayları paylaşarak düğün merasimleri için de kararı açıkladı. Buna göre; "Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.'' denildi.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

        ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

        YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

        ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
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        Haberler Güncel Düğünler nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açıldı mı? Düğün yapmak serbest mi?