İstanbul Ankara İzmir hangi renk? İstanbul Ankara İzmir yüksek riskli mi, hangi risk grubunda?

İstanbul Ankara İzmir hangi renk? İstanbul Ankara İzmir yüksek riskli mi sorularının yanıtları merak ediliyor. Erdoğan son dakika kabine toplantısı kararlarının açıklanmasının ardından gözler riskli illere çevrildi. Düşük ve orta riskli illerde birçok yasaklar esnetilebilecek, ancak yüksek riskli illerde yasakların esnetilmesi daha uzun sürecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin risk durumları!
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...