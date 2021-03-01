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    • 01.03.2021 21:08
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    İstanbul Ankara ? İstanbul Ankara , hangi risk grubunda?

    İstanbul Ankara ? Normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin hangi risk grubuna girdiğini araştırıyor. İstanbul Ankara sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte büyükşehirlerin dahil olduğu risk grupları!

    takvim.com.tr
    İstanbul Ankara İzmir hangi renk? İstanbul Ankara İzmir yüksek riskli mi, hangi risk grubunda?

    İstanbul Ankara İzmir hangi renk? İstanbul Ankara İzmir yüksek riskli mi sorularının yanıtları merak ediliyor. Erdoğan son dakika kabine toplantısı kararlarının açıklanmasının ardından gözler riskli illere çevrildi. Düşük ve orta riskli illerde birçok yasaklar esnetilebilecek, ancak yüksek riskli illerde yasakların esnetilmesi daha uzun sürecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin risk durumları!

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

    Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

    ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

    Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

        YENİ KARARLAR NELER? KONTROLLÜ NORMALLEŞME BAŞLIYOR!

        Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

        Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

        Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

        * Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

        * Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

        * Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

        Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

        Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

        Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

        Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.

        Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.



        Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir."

        NOT: (Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."
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        Haberler Güncel İstanbul Ankara İzmir hangi renk? İstanbul Ankara İzmir yüksek riskli mi, hangi risk grubunda?