Mavi, sarı, turuncu, kırmızı iller hangileri? Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri sorusunun yanıtı belli oldu. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan hangi illerde sokağa çıkma yasaklarının kalktığını duyurdu.
HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?
Başkan Erdoğan açıklamasından detaylar şöyle:
Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme adımları ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Her hafta risk grubuna göre illerimizin renk durumu tespit edilecek.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkıyor. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek.
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır
Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
MAVİ - SARI - TURUNCU - KIRMIZI İLLER HANGİLERİ?
İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?
* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",