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    • 01.03.2021 20:45
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    Mavi, sarı, turuncu, hangileri? hangileri?

    Mavi, sarı, turuncu, hangileri? kabine toplantısında duyurduğu mavi, sarı, turuncu ve kırmızı illerin hangileri olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nedenle hangileri sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    Mavi, sarı, turuncu, kırmızı iller hangileri? Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?

    Mavi, sarı, turuncu, kırmızı iller hangileri? Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri sorusunun yanıtı belli oldu. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan hangi illerde sokağa çıkma yasaklarının kalktığını duyurdu.

    HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?

    Başkan Erdoğan açıklamasından detaylar şöyle:

    Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme adımları ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Her hafta risk grubuna göre illerimizin renk durumu tespit edilecek.

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkıyor. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek.

    Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır

    Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
    Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

    MAVİ - SARI - TURUNCU - KIRMIZI İLLER HANGİLERİ?

    İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

    * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
    * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

        * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
        * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
        * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu

        ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

        Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük. (Sarı listede bulunan illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.)

        YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

        Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis ve Düzce. (Sarı listede bulunan illerde kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor.)

            ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

            Adıyaman, Giresun, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Rize, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman ve Osmaniye. ( Kırmızı listede yer alan illerde ek tedbirler alınması planlanıyor.)
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            Haberler Güncel Mavi, sarı, turuncu, kırmızı iller hangileri? Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?