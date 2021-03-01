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    • 01.03.2021 21:07
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    İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana ! Düşük-orta-? İstanbul hangi risk grubunda?

    İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana vatandaşlar tarafından son dakika gelişmelerinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya gelerek koronavirüs normalleşme sürecine dair detayları görüştü. Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan koronavirüs normalleşme süreciyle ilgili bilgi vererek detayları vatandaşlarla paylaştı. Peki, düşük-orta-? İstanbul hangi risk grubunda? İşte detaylar...

    İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana risk haritası!

    İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana risk haritası son saatlerin en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ve toplantı sonrası alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Peki, düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul hangi risk grubunda? İşte bilgiler...

    İşte Türkiye geneli risk haritası...

    İŞTE ALINAN KARARLAR

    * Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

    * Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

    * Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

    * Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

    * Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

    * Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

    * Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek

    * 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.

    NOT: (Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

        * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
        * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
        * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
        * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
        * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

        ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

            YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

            İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

            ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

            Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
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            Haberler Güncel İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana risk haritası! Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul hangi risk grubunda?