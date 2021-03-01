İstanbul Ankara İzmir yarın okul var mı? 2 Mart Salı İstanbul Ankara İzmir okullar açık mı?

İSTANBUL ANKARA İZMİR YARIN OKUL VAR MI?

Erdoğan kabine toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı:

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. Sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten orta okullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece yüz yüze sınavlar yapılacaktır.