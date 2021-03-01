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    • 01.03.2021 21:20
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    İstanbul Ankara ? 2 Mart Salı İstanbul Ankara ?

    İstanbul Ankara ? 2 Mart Salı günü için İstanbul Ankara ve İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda okulların hangi illerde açılacağını duyurdu. Buna göre; düşük ve orta riskli illerde ortaokul ve liseler dahil yüz yüze eğitime başlanacak.

    takvim.com.tr
    İstanbul Ankara İzmir yarın okul var mı? 2 Mart Salı İstanbul Ankara İzmir okullar açık mı?

    İstanbul Ankara İzmir yarın okul var mı sorusuna aileler ve veliler yanıt arıyor. 2 Mart Salı günü İstanbul Ankara İzmir okullar açık mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. Başkan Erdoğan son dakika yaptığı açıklamayla okulların hangi illerde açılacağını duyurdu.

    İSTANBUL ANKARA İZMİR YARIN OKUL VAR MI?

    Erdoğan kabine toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı:

    Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. Sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten orta okullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.

    Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

    MAVİ - SARI - TURUNCU - KIRMIZI İLLER HANGİLERİ?

    İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

    * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
    * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

        * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
        * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
        * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

        ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

        YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

        ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
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