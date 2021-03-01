İstanbul Ankara İzmir yarın okul var mı? 2 Mart Salı İstanbul Ankara İzmir okullar açık mı?

İstanbul Ankara İzmir yarın okul var mı sorusuna aileler ve veliler yanıt arıyor. 2 Mart Salı günü İstanbul Ankara İzmir okullar açık mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. Başkan Erdoğan son dakika yaptığı açıklamayla okulların hangi illerde açılacağını duyurdu.
İSTANBUL ANKARA İZMİR YARIN OKUL VAR MI?
Erdoğan kabine toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı:
Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. Sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten orta okullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
MAVİ - SARI - TURUNCU - KIRMIZI İLLER HANGİLERİ?
İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?
* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",