Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Erdoğan son dakika hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri Erdoğan son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı sorusu yanıt buldu. Türkiye'nin merakla beklediği açıklama kabine toplantısı geldi ve normalleşme dönemi başladı. Kafe ve restoranların açılma saatlerine ilişkin bilgiler de verildi. Risk haritasına göre, düşük ve orta risk yoğunluğuna sahip illerde yasaklar gevşetilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?
Başkan Erdoğan normalleşme döneminin ayrıntılarını şu şekilde duyurdu:
Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme adımları ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Her hafta risk grubuna göre illerimizin renk durumu tespit edilecek.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkıyor.