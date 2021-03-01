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    ? yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. 1 Mart normalleşme takvimiyle birlikte yerinde normalleşmeye geçiş yapılacak. Vaka sayılarına göre birçok ilde yasakların kaldırılması bekleniyor. Peki, hangileri? Yasaklar ne zaman kalkacak?

    takvim.com.tr
    Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı son dakika hangi illerde yasaklar kalkacak?

    Kabine toplantısı son dakika yasaklar ne zaman kalkacak? Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam yapılacak açıklamaya çevrildi. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yapacağı açıklamayla hangi illerde yasak olup olmadığını duyuracak. Normalleşme takvimi de belli olacak. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkacak iller hangileri? Kabine toplantısı sonrası yasaklar ne zaman kalkacak?

    HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi.

    Öte yandan ksıtlamların risk tablosuna göre sarı ve mavi olan illerde kalkması turuncu illerde ise bazı kısıtlamların kaldırılması bekleniyor. İstanbul ise listenin turuncu kısmında yer alıyor.

    İLLERİN RİSK TABLOSUNDA YERİ

    İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

    * Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
    * Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",


    * Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
    * Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
    * Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Hakkari, Muş, Şırnak, Batman ve Iğdır. (Mavi listeye girmeyi başaran iller kontrollü normalleşecek.)

        ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

        Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük. (Sarı listede bulunan illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.)

        YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

        Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis ve Düzce. (Sarı listede bulunan illerde kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor.)

        ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

        Adıyaman, Giresun, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Rize, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman ve Osmaniye. ( Kırmızı listede yer alan illerde ek tedbirler alınması planlanıyor.)

            KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

            -Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
            -Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
            -Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

            -Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
            -Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.
            -İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.
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