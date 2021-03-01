HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi.

Öte yandan ksıtlamların risk tablosuna göre sarı ve mavi olan illerde kalkması turuncu illerde ise bazı kısıtlamların kaldırılması bekleniyor. İstanbul ise listenin turuncu kısmında yer alıyor.