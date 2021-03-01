Kabine toplantısı son dakika yasaklar ne zaman kalkacak? Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam yapılacak açıklamaya çevrildi. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yapacağı açıklamayla hangi illerde yasak olup olmadığını duyuracak. Normalleşme takvimi de belli olacak. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkacak iller hangileri? Kabine toplantısı sonrası yasaklar ne zaman kalkacak?
HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il bazındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarının ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi.
Öte yandan ksıtlamların risk tablosuna göre sarı ve mavi olan illerde kalkması turuncu illerde ise bazı kısıtlamların kaldırılması bekleniyor. İstanbul ise listenin turuncu kısmında yer alıyor.
İLLERİN RİSK TABLOSUNDA YERİ
İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?
* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.