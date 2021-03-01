Milyonlarca kişi Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs normalleşme süreci ve diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs normalleşme süreci kapsamında alınan kararları merak ediyor. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı iki gün mü bir gün mü olacak? İşte detaylar...
CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
İşte alınan diğer kararlar;
İŞTE ALINAN KARARLAR
* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
* Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
* Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
* Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.
* Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.