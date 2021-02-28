Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta restoranlar, kafeleri lokantalar hizmet verecek mi? sorularının yanıtları 81 ilden tüm vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Normalleşme takviminin uygulanmaya başlayacağının açıklanmasının ardından gözler restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin faaliyetlerine çevrildi. Peki son dakika gelişmeler neler yasaklar kalkacak mı, restoranlar kafeler açılacak mı? işte detaylar…
RESTORANLAR VE KAFELER AÇILACAK MI?
Açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.
İstanbul Valiliği, 1 Mart itibarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir sürece girileceğini ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirtti. Toplantının ardından İstanbul'un içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada,"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.