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    Son dakika: ? Kabine Toplantısı sonrası

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabinede koronavirüs tedbirleri başta olmak ülke gündeminde yer alan tüm gelişmeler görüşüldü. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalarda bir esnetilme kararı alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, ? Kabine Toplantısı sonrası

    takvim.com.tr
    Son dakika: Düğünler yapılacak mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri ve ülke gündemindeki diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Düğünler yapılacak mı? Kabine Toplantısı sonrası düğün salonları açılacak mı?

    DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

    İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri anlattı.

        PANDEMİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ?

        Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek grubu düğün davet salonları oldu. 2020 yılında işletme başına ortalama iş kaybı yüzde 90 oldu. 2 aylık yasağın kalktığı dönemde de kısıtlamalar nedeniyle fazla düğün olmadı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu süreçte tarihlerini önceden belirleyip düğünlerini yapamayan çiftler de çok büyük mağduriyet yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar.

        2021 İÇİN ÖNGÖRÜLER NELER? ORGANİZASYON ÜCRETLERİ DEĞİŞİR Mİ?

        Süreç henüz bitmediği için fiyatlar konusunda bir istikrar sağlanmış değil. Ancak düğünlerde kullanılan her türlü tedarik ve malzemede yüzde 20'den başlayan ücret artışları oldu. Bu durumda 2021 yılında normalleşme başladığında düğün törenlerinde kullanılan ürün ve hizmetlere gelen artışlara bağlı olarak ücret artışı öngörülüyor.

        REZERVASYONLAR BAŞLADI MI? PLANLANAN BİR TARİH VAR MI?

        Şu an yaşanan belirsizlikten dolayı henüz rezervasyon yaptıranlar var diyemeyiz. Ancak fiyat araştırması, sezonun ne zaman başlayacağı soruları çok sık geliyor.

        Düğünlerin ne zaman müzikli ve yemekli yapılmaya başlanacağı aslında Bilim Kurulu'nun ve yetkililerin cevap verebileceği bir soru. Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz ise Ramazan ayının bitimi ile beraber başlaması.

            AÇIK HAVADA KIR DÜĞÜNLERİ ARTAR MI?

            Düğün tercihlerinin açık hava konseptine yoğunlaşması konusu konuşuluyor. Pandeminin bitmesiyle beraber kır düğünü konseptine yoğunlaşma olmayacak. Aşılanmanın tamamlanmasıyla beraber herkes bundan önceki dönemlerde nasıl düğün yapıyorsa öyle devam edecektir.

            DÜĞÜN YAPMAYI DÜŞÜNENLERE BİR TAVSİYENİZ VAR MI?

            Ramazan Bayramı'nın bitimi ile (15 Mayıs) düğünlere kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyoruz. Bu süreçte çiftlere önerimiz; düğün etkinliklerini yaparken en özel anlarınızı emanet etmeyi düşündüğünüz işletmelerin yetkili yerler olmasına dikkat edin.

            Yani Düğün Davet Salonu İşletme İzin Belgesi olan yerleri tercih edin. En az 3 ay önceden düğün planlamasına başlayın. Düğün davetiyelerinde, davetlilerin HES kodu oluşturarak gelmeleri gerektiği konusunu belirtin.
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            Haberler Güncel Son dakika: Düğünler yapılacak mı? Kabine Toplantısı sonrası düğün salonları açılacak mı?