Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri ve ülke gündemindeki diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Düğünler yapılacak mı? Kabine Toplantısı sonrası düğün salonları açılacak mı?
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri anlattı.