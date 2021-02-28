Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2021 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 13:54
    ABONE OL

    ! 'li 'nde şoke eden semt pazarı kararı! Başkan işçiyle halkı karşı karşıya getirmek istiyor

    haberine göre 'li 'nde yaşanan çöp skandalının ardından bu kez de Belediye Başkanı , işçiler ile halkı karşı karşıya getirmek için semt pazarını kurdurmama kararı aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Çöp dağlarının esiri olan CHP'li belediyede şoke eden semt pazarı kararı

    İstanbul'da son günlerde adeta tarih tekerrür ediyor. Geçmişte belediyeciliği döneminde su ve çöp sorunlarıyla boğuşan İstanbul'da yine bilindik manzaralar yaşanıyor.

    CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde oluşan çöp dağları, vatandaşı isyan ettirirken; Maltepe'nin başta olduğu birçok ilçeye adeta kokudan girilmiyor.

    CHP'Lİ BELEDİYE İŞÇİLERLE VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYOR
    İşçilerin hakkını vermeyen Maltepe Belediye Başkanı , şimdi de farklı yollar deneyerek işçilerle halkı karşı karşıya getirmek için kolları sıvadı. Takvim.com.tr'nin edindiği kulis bilgilerine göre ilçede semt pazarı kurdurtmama kararı alan Başkan Kılıç, gerekçe olarak ise "çöplerin toplanmaması"nı gösterdi.

    ESNAF ŞAŞKIN
    Pazartesi günü tezgah kurma hazırlığında olan esnaf ise bu karar sonrası şoka girdi. Şaşkınlığa uğrayan pazarcı esnafının "Çöpleri biz toplarız" demesine rağmen CHP'li başkanın pazar kurulmasına izin vermediği gelen bilgiler arasında. Ali Kılıç'ın CHP'deki gücü, Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi ile ortak olmasından geliyor. Ali Kılıç'a kimse bir söz söyleyemiyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA! CHP'li Maltepe Belediyesi'nde şoke eden semt pazarı kararı! Başkan Ali Kılıç işçiyle halkı karşı karşıya getirmek istiyor