İşçilerin grevi günlerdir sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çöp kokusu da vatandaşları canından bezdirmeye başladı. Mahalleleri saran kötü kokudan rahatsız olan hak, pandemi döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
Bir çevre sakini "Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik" "İBB'nin herhangi bir müdahalede bulunması yasak" açıklamasını yapmasına rağmen İBB ekipleri Maltepe'de çöpleri toplamak istedi.
Ancak grevdeki işçiler, İBB ekiplerine "Belediye işçilerinin grevi bitti mi, çöpleri neden topluyorsunuz? Grev kırıcılığı yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, CHP'li belediyelerdeki grev dalgasına Beşiktaş Belediyesi de eklendi.