YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM-2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılan adaylar sınav sonrasında YÖKDİL sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başlarken bir yandan da ÖSYM'nin sonuçları hangi tarihte açıklayacağını merak ediyor. İşte konuya dair tüm detaylar...
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacak
YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLADI?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 180 dakika sürecek ve 13.15'te son buldu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.
YÖKDİL-1 SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Sınav Ücreti: 145 TL
Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)