28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alındı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı.
Tarihe kara bir leke olarak geçen ve postmodern darbe olarak anılan 28 Şubat'a dönemin medyası da attığı manşetlerle destek verdi.
"SİYASİ HAYATI BİTTİ" MANŞETİNE GÖNDERME
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetine dikkat çeken bir gönderme yaptı.
"MİLLET BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
Çelik, Twitter'dan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.
Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.
Millet ne derse o olur.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2021
Millete dayanan yenilmez.
Millet bitti demeden bitmez.
@RTErdogan pic.twitter.com/H1Kk5jVuVi