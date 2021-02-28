Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 20.22'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 9.67 km derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2021.02.28 20:22:42 38.2758 38.7655 6.2 -.- 3.6 3.7 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.28 20:00:02 37.9363 26.8520 6.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.28 18:04:19 36.4365 28.7125 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.28 16:43:17 37.5625 36.1628 5.9 -.- 2.4 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.02.28 16:35:45 36.0380 29.1277 13.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.28 16:32:16 37.9020 26.8685 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.28 15:51:51 38.9240 26.0632 1.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.28 15:46:31 35.7735 31.3998 30.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.28 15:10:41 38.9587 26.0873 5.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.28 13:24:57 36.4198 28.7160 6.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.28 13:03:07 38.9097 26.1965 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.28 12:51:55 39.8975 28.8682 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.02.28 11:10:31 35.2875 27.1912 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.28 10:20:13 39.0115 29.7627 9.3 -.- 2.4 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.02.28 10:13:53 37.2752 26.7653 12.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.02.28 09:56:40 39.2215 39.8365 11.6 -.- 1.7 -.- RAMAZANKOY-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2021.02.28 08:28:39 36.8707 30.2838 1.1 -.- 1.9 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.02.28 07:04:10 40.6268 29.0525 5.5 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.02.28 06:12:23 40.1222 31.6778 8.6 -.- 1.6 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kale (Malatya)
Tarih-Saat : 28.02.2021, 20:22:41 TSİ
Enlem : 38.3053 N
Boylam : 38.7450 E
Derinlik : 9.67 km
Detay : https://t.co/moso3dp6uZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi