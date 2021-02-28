Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2021 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 13:16
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı!

    Son dakika haberleri... Başkan sinin 24. yıl dönümünde bir video paylaştı. Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. #28Şubat’ı yaşadım, ’ın farkındayım" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!

    Son dakika haberleri... Başkan sinin 24. yıl dönümünde bir video paylaştı. Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. #28Şubat'ı yaşadım, 'ın farkındayım" ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

    Erdoğan, 28 Şubatla ilgili, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı. Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!