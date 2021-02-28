Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan ölümünün üzerinden 10 yıl geçti ama sevenleri onu unutmadı.
İşte onlardan biri de gazeteci-yazar Sadık Albayrak'tı. Sadık Albayrak merhum Necmettin Erbakan ile yaptığı bir seyahati anlattı.
Sadık Albayrak, "Ben Necmettin Erbakan'ı 20-25 yaşlarında 1966 senesinde genç bir doçent iken Yeşilay Kongresi'nde tanıdım." dedi.
Albayrak, "1979'lu yıllar öyle sanıyorum, Erbakan ile Libya'ya gittim. Trablus Havalimanı'na yukarıdan inerken baktık ki yerde binlerce motor. Rusya yapıyor gönderiyor Libya'ya. Erbakan "Bu ülkeler motor yapıyorlar biz Türkiye niye motor yapmayalım" sözlerini hatırlattı.
Sadık Albayrak şöyle konuştu;
"Bakın şurada bir kitap var o zaman 1977'de sayın merhum Erbakan bunu çıkarttı. Ağır sanayi 1977 bu şuradaki imza Necmettin Erbakan'ındır. Bu kitapta bizim geçmişimizi yakalamış Erbakan makina adam makina fil. Bizim eski kitaplarda var bakın. Otomatik işleyen saat. Burada ne diyor şekil Ebul'iz makinesi diyor. Bir diğer makinası Ebul-iz ulemadan adam Erbakan köklü bakıyor bugün deniyor ya iktidar."
"NE İŞİMİZ VAR LİBYA'DA?" DİYENLERE YANIT
Yazar Sadık Albayrak, Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenlere de geçmişten örnekler verdi. Albayrak, Erbakan ve Kaddafi arasında geçen bir diyaloğu anlattı.
Albayrak, "Erbakan'ın idealleriydi Libya... Hani diyorlar ya 'Türkiye'nin ne işi var Libya'da?' Mustafa Kemal ne için gitmişse Libya'ya Tayyip Bey de onun için gider. Filistin Libya'nın da tapuları hepsi bizde! Oralara müftü tayin ettiğimiz, kadı tayin ettiğimiz, yol yaptığımız o topraklar bizim. Oradaki insanlar da şimdi bizi bekliyor. Bu adımı attığı için tabii Erbakan'ı rahmetle anmak boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.