



YERLİ VE MİLLİ PROJELER VE ERBAKAN

Usta gazeteci Sadık Albayrak, yerli ve milli projelerin tohumunun Erbakan döneminde atıldığına dikkat çekti.

Sadık Albayrak, "Erbakan köklü bakıyor olaya. Bugün diyor ya iktidar milli ve yerli… İşte bu yerli millinin tohumları o zaman atılmış. Yani Türkiye'nin bu noktaya gelmesinin temelleri o devirde atıldı. Ve bunun öncüsü de Prof. Necmettin Erbakan'dı. Erbakan asla ve katta bu devletin ana temel unsurlarına düşman olmamış. Erbakan, Türkiye'nin bakası Cumhuriyet'in devamı, ordunun güçlenmesi için çalışmış. Askeri harp sanayi milli ve yerli üretiminin temellerini o zaman attı. İşte bugün bu iktidar, Tayyip Erdoğan da o gençlik şuurunda yetişmiş. Erbakan'ı çok iyi incelemek lazım. Mesela ben Türk siyasi hayatında MSP olayını yazdım. MSP davasında 12 Eylül'ü yazdım! O bir adım ileri gitmiş. Bizim 100 adım ileri gitmemiz lazım çünkü daha çok çalışmamız daha çok mücadele vermemiz lazım. Erbakan kadar bu memleketi seven adım yoktu. Biz 300 yıl geri gittik Viyana'dan sonra ama Erbakan sayesinde Türkiye 2000'li yıllara onun fikirleri ile bu noktalara geldiği için o ruh ve inançla bu mücadele veriliyor. Onun için Erbakan'ın yolunda millete hizmet edenlere rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

