Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.
- Güncel
- 26.02.2021 09:35
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- 26.02.2021 09:37
SON DAKİKA! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Düğmeye basıldı
Son dakika haberine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.