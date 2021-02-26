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    • 26.02.2021 09:37
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    haberine Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu! Düğmeye basıldı

    Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Düğmeye basıldı