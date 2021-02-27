O dönemde kimsenin ağzını bıçak açmadığını, çok büyük baskılar yaşadığını belirten Aksel, "Sanki teröristmiş veya cüzzamlıymış gibi bizi ayırdılar. Eve gidip gelirken sürekli ağlıyordum. Anlatılacak bir durum değil. Pes etmedim. Ertesi gün okula geldiğimde kapıdan dahi içeri alınmadım. Bu şekilde stajyerlik kursunu bitiremedim. Adaylığım kalkmadı. Adaylık kalkmayınca okulumdaki müdürüm de beni okula almadı. Okula gidemediğim için de devlet memuru olamadım. Ankara Milli Eğitim Müdürüne gitmek istedim. Onu da görevden uzaklaştırmışlardı. İstifa dilekçesi vereceğim, onu bile almadılar. Devamsızlık sürecim olduğu için memur olamadım ve atıldım." dedi.

"ÖĞRETMENLİĞİ ÇOK İSTİYORDUM, İDEALLERİM VARDI"

Aksel, 2 yıl boyunca bu sürecin devam ettiğini, çok mücadele vermesine rağmen başarılı olamadığını ve çok sevdiği mesleğinden koparıldığını söyledi.

Torba yasayla 2013'te dönüşlerin başladığını belirten Aksel, 15 yıl aranın ardından dilekçesini vererek görevine dönebildiğini vurguladı.