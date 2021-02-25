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    • 25.02.2021 10:38
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    SON DAKİKA: Şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Şehit kabirlerinin tahrip edilmesiyle ilgili flaş gelişme

    'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Ekipler, mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verilmişti. Mezar taşlarının tadilatına başlanmıştı.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı