



BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, konuya ilişkin "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı." demişti.

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