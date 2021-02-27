İBB Beyaz Masa "İBB'nin herhangi bir müdahalede bulunması yasaktır" açıklamasını yapmasına rağmen İBB ekipleri günler sonra Maltepe'de çöpleri toplarken görüntülendi.
İBB ekibini gören bir vatandaş, cep telefonunun kamerası ile o anları kayda alırken çöpleri toplayan ekibe "Belediye işçilerinin grevi bitti mi, çöpleri neden topluyorsunuz? Grev kırıcılığı yapıyorsunuz" diye seslendi.
Ekibin başında bulunan kişi ise "Burası ana arter, buradaki çöpleri toplamak İBB'nin görevi" diye Beyaz Masa ile çelişen bir yanıt verdi.
MALTEPE'DE SON DURUM
Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.