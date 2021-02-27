"Döviz rezervleri buhar oldu" yalanıyla Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye ekonomi dersi

CHP'nin Merkez Bankası ile ilgili algı çalışması A Haber canlı yayınında ele alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "rezervler buharlaştı" iddialarına tek tek rakamlarla yanıt verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un o açıklamaları:
Her şeyden önce iddialar cehalet kokuyor. Bilenlerin de bilinçli olarak başka tarafa çekmek amacıyla ortaya attığı iddialar. İyi niyetle "Rezervler azaldı mı?" sorusu soranları tamamen dışarıda bırakıyorum.
FAİK ÖZTRAK'I YERİN DİBİNE SOKTU!
Rezervler eridi mi erimedi mi sorusunu herkes sorabilir, herkesin hakkıdır. Ama birileri bildiği halde, 2001 krizinde Hazine Müsteşarı olduğu halde, 2001 krizini Türkiye'ye Kemal Derviş'le birlikte soktuğu halde hala çıkıp da bunu iddia ediyor; ki bu kişi Faik Öztrak'tır bunu biliyorsunuz! Kemal Derviş'le birlikte bu ülkeyi çok ciddi bir krize soktular.
RAKAMLARLA TEK TEK AÇIKLADI
Çok net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'de 2018-2020 arasındaki süreçte, dünya pandemi ile uğraşırken, Türkiye'deki rakamlara baktığınız zaman özellikle 2020 yılına net olarak baktığınız zaman 93 milyar dolarlık bir döviz ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Bu bölüm bölüm ayırdığınız zaman bir kısmının cari açığın finansmanında kullanıldığını, 10 milyar dolara yakın bir yabancı çıkışı olduğunu, ciddi anlamda bir altın ithalatı olduğunu ve içeriden yerleşiklerin de talep ettiği döviz miktarının şirketlerle birlikte tamamen karşılandığını görüyorsunuz.