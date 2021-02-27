"Döviz rezervleri buhar oldu" yalanıyla Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye ekonomi dersi





CHP'YE EKONOMİ DERSİ

Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz Türkiye'de dövizle ilgili bütün ihtiyaçlar karşılanmış. Bu bilanço bilinmesine rağmen sanki 128 milyar dolarlık net bir rezerv varmış gibi bunun satıldığını iddia ediyorlar. Şunu bile gözden kaçırıyorlar. "128 milyar dolar sattı" diyorsunuz. "Ne kadardan sattı?" diyoruz. Diyorlar ki "Doları düşük tutmak için 7 ile 8.50 arası sattı." Ortalaması 7.75-7.80'e gelir. 7.80'den sattığı dövizi 6.80-7 aralığında geri aldıysa yaklaşık 13 milyar dolar karı var. 13 milyar dolarlık bir kar elde etmiş olması gerekiyor. Yani bunu bile hesaplayamıyorsunuz. Öyle bir iddia ve iftira atıyorsunuz ki attığınız iddia aslında karşı tarafın çok ciddi bir kar elde ettiğini iddia ediyor.