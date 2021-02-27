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    • 27.02.2021 12:21
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    askerlerinden insanlık dışı muamele! Göçmenleri darbedip paralarına ve ayakkabılarına el koydular!

    Son dakika haberi... askerlerinin sınırında darbettiği, paralarına, pasaportlarına hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri ittiği belirlenen 29 göçmeni Mehmetçik kurtardı. Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

    Yunan askerlerinden insanlık dışı muamele!

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri'nin Tatarköy Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 29 düzensiz göçmen tespit edildi.

    Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı.

    Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayriinsani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

        Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını anlatan göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler." diye konuştu.

        Aralarından birinin kolunun Yunan askerlerinin sopayla vurması sonucu kırıldığını belirten göçmenler, "Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar." dedi.

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        Haberler Güncel Yunan askerlerinden insanlık dışı muamele! Göçmenleri darbedip paralarına ve ayakkabılarına el koydular!