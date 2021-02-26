Bugünkü
Takvim

CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi

CHP'li Maltepe'de belediye işçilerinin önceki gün aldığı grev kararının ardından cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöp yığınlarının içindeki tıbbi atık ve maskelerin büyük tehlike oluşturduğunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, "Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde ikinci bir sorun doğuracaktır" dedi. İBB'nin duruma seyirci kalması ise tepki çekti. Vatandaşların ulaştığı Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada, ilçenin Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, yasal mevzuattan dolayı İBB'nin hizmet veremediği belirtildi. CHP'li iki belediyenin topu birbirine atması ise tepkileri çığ gibi yükseltti.

26.02.2021 12:51 - Son Güncelleme: 26.02.2021 13:02
CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi

Maltepe'de DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başladı ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi

Koronavirüsle mücadele sürerken uzun süre bekletilen çöpler halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Ayrı bir poşete konularak atılması gereken maske ve eldivenler, çöp yığınlarının üzerine gelişigüzel bir şekilde günlerdir bekliyor.

CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi

Ayrıca mahallelerde bulunan hastanelerin etrafındaki çöp konteynerlerinde de kullanılmış maske, eldiven ve tıbbi atıklar tehlike saçıyor.


CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi

"ATIKLARIN AYRI BİR POŞETİN İÇERİSİNE KOYULARAK ATILMASI GEREKİR"
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, çöplerin toplanmamasının halk sağlığı açısından sorun oluşturduğunu ve önemli bir bulaş kaynağı olduğunu belirtti.

CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi

Balkan, "Çöplerin toplanamaması evsel atık dahil olması dahil, hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılamaması halk sağlığı açısından bir sorun.