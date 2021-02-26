CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi

"ATIKLARIN AYRI BİR POŞETİN İÇERİSİNE KOYULARAK ATILMASI GEREKİR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, çöplerin toplanmamasının halk sağlığı açısından sorun oluşturduğunu ve önemli bir bulaş kaynağı olduğunu belirtti.