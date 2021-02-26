CHP'li Maltepe'de çöp yığınları rezaleti: İBB topu ilçeye attı! Koronavirüs uyarısı geldi
CHP'li Maltepe'de belediye işçilerinin önceki gün aldığı grev kararının ardından cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöp yığınlarının içindeki tıbbi atık ve maskelerin büyük tehlike oluşturduğunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, "Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde ikinci bir sorun doğuracaktır" dedi. İBB'nin duruma seyirci kalması ise tepki çekti. Vatandaşların ulaştığı Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada, ilçenin Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, yasal mevzuattan dolayı İBB'nin hizmet veremediği belirtildi. CHP'li iki belediyenin topu birbirine atması ise tepkileri çığ gibi yükseltti.
26.02.2021 12:51
- Son Güncelleme: 26.02.2021 13:02