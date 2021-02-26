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    • 27.02.2021 00:28
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    Hollywood yıldızlarından Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi! ve ...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü aktör ve de programa katıldı. Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

    AJANSLAR
    Hollywood yıldızlarından Erdoğan'a sürpriz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

    Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve Guy Ritchie de programa katıldı.

    ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
    Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti.
        Haberler Güncel Hollywood yıldızlarından Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Jason Statham ve Guy Ritchie...