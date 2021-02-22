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    • 23.02.2021 01:45
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    'li 'nde işçiler greve başladı!

    'li nin arından bu kez de CHP'li ne bağlı işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. İşçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.

    AA
    CHP'li belediyede grev!

    Genel-İş Sendikası ile CHP'li Ali Kılıç yönetimindeli Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.

    "BU İŞ YERİNDE GREV VAR"
    Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.

    İŞ BIRAKTILAR
    Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.

    Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.

        KADIKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİ DE GREVE GİTMİŞTİ
        CHP'li Kadıköy Belediyesi ile işçiler arasındaki 8 aydır yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Kadıköy Belediyesi işçilerin taleplerini kabul etmeyince 2.300 işçi geçtiğimiz hafta greve gitti Binaya grev pankartı asıldı.

        CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ilçe belediye başkanları ile yapılan toplantıda sendikalar konusu gündeme gelince, "Sendikalara sakın taviz vermeyin. İki üç gün bağırır susarlar" demişti.


        Ali Kılıç ve Kemal Kılıçdaroğlu

        İlçe belediye başkanlarının da CHP'li İlgezdi'nin bu sözünden hareketle işçilere zam yapmadığı öğrenildi.

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