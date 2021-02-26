Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli.Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." dedi.



AB'NİN İKİYÜZLÜ TAVRINA TEPKİ

Bakan Akar, "AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" şeklinde konuştu.







TCG ÇEŞME'YE YUNAN F-16'LARININ TACİZİ

TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizine ilişkin konuşan Bakan Akar, "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

S400 MESELESİ

Bakan Akar, "ABD'den Patriot almak istedik ancak çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Rusya'dan S-400 aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. 10 yıl boyunca ABD'ye sunulan tekliflerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. S-400'ü müstakil olarak kullanacağız. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil." şeklinde konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakan Akar, "FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Akar, "Salgınla mücadele aynı şekilde rehavete kapılmadan sürdürülmektedir. Temizlik, maske ve mesafeye hepimiz uymak zorundayız. Gevşetmemek lazım." dedi.