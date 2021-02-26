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    • 26.02.2021 12:16
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    Bakanı 'dan flaş açıklaması: İçimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler...

    Son dakika haberine göre Bakanı , "'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." açıklamasında bulundu. Bakan Akar, "AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" şeklinde konuştu.

    Bakan Akar flaş Gara tepkisi

    Bakanı , "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli.Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." dedi.

    AB'NİN İKİYÜZLÜ TAVRINA TEPKİ
    Bakan Akar, "AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" şeklinde konuştu.



    TCG ÇEŞME'YE YUNAN F-16'LARININ TACİZİ

    'ye 'larının tacizine ilişkin konuşan Bakan Akar, "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    S400 MESELESİ
    Bakan Akar, "ABD'den Patriot almak istedik ancak çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Rusya'dan S-400 aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. 10 yıl boyunca ABD'ye sunulan tekliflerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. S-400'ü müstakil olarak kullanacağız. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil." şeklinde konuştu.

    FETÖ İLE MÜCADELE
    Bakan Akar, "FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

    KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
    Akar, "Salgınla mücadele aynı şekilde rehavete kapılmadan sürdürülmektedir. Temizlik, maske ve mesafeye hepimiz uymak zorundayız. Gevşetmemek lazım." dedi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Gara açıklaması: İçimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler...