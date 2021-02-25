



ÖRGÜT ARKADAŞININ AİLESİNDEN 10 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ! KATIKSIZ CANİ

Sabah'ın haberine göre, PKK'nın Gara infazcısı "Soreş Goyi" kod adlı Kamuran Ataman'ın, Hakkari ve Şırnak kırsalında da sivil katliamlar yaptığı ortaya çıktı.



Şırnak'taki Goyan aşiretine mensup olan ve 2004'te, güvenlik korucusu babasına zimmetli Kalaşnikof tüfeği gasp ederek PKK'nın dağ kadrosuna katılan Ataman, bu tarihten itibaren Şırnak ve Hakkâri kırsalındaki Kato Jirki ve Kato Marinos dağlarında, 10 milyonluk kırmızı listede aranan "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo'ya bağlı sözde hareketli takım sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.