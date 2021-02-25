Gara'da 53 teröristin öldürüldüğü "Pençe Kartal-2" operasyonunda sağ olarak yakalanan 2 PKK'lının Şırnak'ta Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Merkaz Botan kod adlı Doğan Geçgel (25) ile Şervan Korkmaz kod adlı Osman Acer'in (27) ifadelerine ulaşıldı. İşte örgütün 12 Türk vatandaşı ve 1 Irak uyruklu kişiyi Gara'daki yeraltı mağara hapishanesinde plan ve talimat çerçevesinde nasıl katlettiğinin kanıtı olan ifadeleri:
"4 YILDIR 3 GİRİŞLİ MAĞARADA KİLİTLİ TUTUYORLARDI"
Doğan Geçgel: Mayıs 2019'dan beri Gara'daki hapishanede görevliydim. Alıkonulanlar Mart 2017'de Cemci adındaki cezaevinden Gara'ya getirildi. Iraklı kişi de Türkiye'ye yardım ettiği için tutuluyordu. Bazı örgüt üyeleri ara ara onları görmeye gelirdi. 4 yıldır 3 girişi bulunan mağarada kilitli odalarda kalıyorlardı.
"MAĞARAYA 8 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİLER"
Mağarada 8 kişi görevliydik.Tünellerde mağara sorumlusu Soreş kod adlı Kamuran Ataman ile Şervan, Avareş, Cudi, Erdal, Bawer ve Argeş ile beraber bulunuyorduk. Cezaevinde bir bölümde 11, diğer bölümde Irak uyruklu vatandaş ile 1 Türk vatandaşı vardı. 10 Şubat'ta savaş uçaklarının bombalaması ile saat 05.30'da herkes uyandırıldı. Mağara sorumlusu Soreş ve Avareş mağaraya girmek için indirme yapan helikopterden inen 4 askeri vurduklarını söyledi.