Dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile para toplayıp, "piramit yapı" sistemi kuran ve milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştiren çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirketin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplama yöntemi ile dolandırıcılık faaliyeti yürüttüklerini belirledi.
Ekipler, şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri için "piramit yapı" kurduklarını, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti.