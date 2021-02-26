328 kişiyi dolandırarak, 1 milyon 270 bin 779 avro, 12 bin 000 dolar, 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde eden 37 şüpheliye İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.