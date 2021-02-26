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    • 26.02.2021 11:50
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    'da helikopter destekli PKK operasyonu: 12 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve 'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Helikopter destekli PKK operasyonu: 12 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik ve 'de önceden belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon kapsamında Esenyurt'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireye giren özel tim polisleri, evde bir süre arama yaptı.

    Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda evde bulunan çeşitli örgütsel dokümanlara el konuldu.

    Operasyon sonucu iki ilçede toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler 'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 12 gözaltı