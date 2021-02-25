Şimdi de Selçuk Özdağ'dan erken seçim çağrısı geldi! ABD güdümündeki muhalefet ve terör, senkronize hareket ediyor...

Selçuk Özdağ, Kırıkkale'de partisinin Keskin 1. Olağan İlçe Kongresi'nde ABD'nin sinsi stratejilerini dillendirmeye devam etti.
ESKİ TÜRKİYE'NİN SİYASİ FİGÜRLERİ ÜZERİNDEN SÖYLEMLERİNİ OLUMLAMAYA KALKTI
Bu ülkede Süleyman Demirel'e, Mesut Yılmaz'a yumruk atıldığını ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:
"Bülent Ecevit'e yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı Kars'ta? Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı? İnönü'ye yapılmadı mı? Ankara'nın göbeğinde bana da yaptılar. Arkamdan saldırdılar. Onlar olmayacak ama Selçuk Özdağ olacak arkadaşlar. Benim fikirlerim yaşayacak. Beni öldürebilirler, önemli değil. Bu dünyada nefeslerimiz sayılı."
Özdağ, bu yılın sonunda erken seçim olacağını savunarak, "Buradan Erdoğan ve Bahçeli'ye sesleniyorum, daha fazla kendinizi, kalbinizi yormayın. Lütfen daha fazla kendinizi ve ailenizi yormadan gelin, Türkiye'yi bir seçime götürün. Erken seçim hem sizin için iyidir hem Türkiye için iyidir." dedi.
ÜST AKLIN TASARLANMIŞ RASTLANTILARI
CHP, yoldaş medyası ve İYİ Parti'den de sıklıkla erken seçim çağrıları geliyor. PKK terör örgütünün nüvesi HDP etrafında kümelenen muhalefetin, 18 yıldır her seçimde yenilmesine rağmen erken seçim oluşturma gayreti akıllarda soru işaretleri bırakıyor.