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    • 25.02.2021 19:12
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    Ermenistan'da darbe girişimi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanındadır

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ermenistan'da yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Altun,"Türkiye, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır" dedi.

    Altun'dan 'Ermenistan' açıklaması
    Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.

    Altun mesajında, "Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;


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