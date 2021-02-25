Ermenistan'da darbe girişimi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanındadır

We are deeply concerned about the most recent developments in Armenia.



We view the unfolding situation as a coup attempt and unequivocally condemn it.



Turkey always sides with democracy and the free will of citizens – wherever in the world they may come under attack. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 25, 2021

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.Altun mesajında, "Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.