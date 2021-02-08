Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ü işaret ederek erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan'ın net tavrına rağmen; erken seçim, muhalefetin gündeminden düşmedi.
Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.
SONAR Araştırma şirketinin kurucusu Hakan Bayrakçı, şirketinin gerçekleştirmiş olduğu genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
CUMHUR İTTİFAKI YİNE YÜZDE 50
TV 100'de Şimdi Konuşalım programına katılan Hakan Bayrakçı, anketin 26 kentte, 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldığını söyledi.
Sonuçlara göre; AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerinde.
Millet İttifakı ise yine hayal kırıklığı yaşıyor.