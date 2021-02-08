

HAKAN BAYRAKÇI: MUHALEFETİN İŞİ ÇOK ZOR

Hakan Bayrakçı, anket sonuçlarıyla ilgili "Açıkça görülüyor ki; CHP'den İyi Parti'ye geçiş var. Bir de 19 yıl boyunca iktidarı eleştirerek bir yere varamayacağını anlayamayan bir zihniyete karşı sadece eleştirmek yerine ne yapacağını söyle... O eleştiriler oraya oy veren kitleyi küçük görmek oluyor. Bunu algılayınca da oylarını değiştirmiyorlar. Muhalefetin işi çok zor." yorumunu yaptı.