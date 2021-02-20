SON DAKİKA: FETÖ'nün mahrem imamından CHP ve HDP itirafı: Sıkıntısı olan onlara gitsin

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in en güvendiği mahrem imamlardan olan ve 40 yıl 3 ay 35 gün hapis cezasına çarptırılan Yasin Ugan ifadelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte örgütte gerçekleştirilen 'siyasi yönlendirme' yöntemini deşifre etti.
CHP VE HDP'YE GİDİN
Ulaşılan ifadelere göre; Ugan şifreli programlar üzerinden, sıkıntısı olanların CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na gidilmesi talimatı aldıklarını söyledi.
PARTİ KURMA TALİMATI
Ugan, örgütte üst pozisyonundaki Bülent B.'nin IOS ve Android işletim sistemlerinden cep telefonlarına indirilebilen '2048 Fun and Relaxing Puzzle Game' isimli oyun görünümlü program üzerinden verdiği talimat ve yönlendirmeleriyle Ankara'da çok sayıda gaybubet evi kiraladığını ve örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmadan önce bu evlerde kaldığını belirtti.