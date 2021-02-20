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    • 20.02.2021 07:50
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    SON DAKİKA: FETÖ'nün mahrem imamından CHP ve HDP itirafı: Sıkıntısı olan onlara gitsin

    Son dakika haberi! FETÖ mahrem imamı Yasin Ugan itiraf etti. Ugan, sıkıntısı olanların Milletvekili ile Milletvekili ’na gidilmesi talimatı aldıklarını söyledi. Ugan, FETÖ'nün siyasi yönlendirme taktiğine ilişkin, "Bildiğim kadarıyla Tanrıkulu ve Gergerlioğlu örgütle irtibat halindedir." ifadelerini kullandı.

    FETÖ’nün can simidi CHP ve HDP

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in en güvendiği mahrem imamlardan olan ve 40 yıl 3 ay 35 gün hapis cezasına çarptırılan Yasin Ugan ifadelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte örgütte gerçekleştirilen 'siyasi yönlendirme' yöntemini deşifre etti.


    CHP VE HDP'YE GİDİN
    Ulaşılan ifadelere göre; Ugan şifreli programlar üzerinden, sıkıntısı olanların CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na gidilmesi talimatı aldıklarını söyledi.



    PARTİ KURMA TALİMATI
    Ugan, örgütte üst pozisyonundaki Bülent B.'nin IOS ve Android işletim sistemlerinden cep telefonlarına indirilebilen '2048 Fun and Relaxing Puzzle Game' isimli oyun görünümlü program üzerinden verdiği talimat ve yönlendirmeleriyle Ankara'da çok sayıda gaybubet evi kiraladığını ve örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmadan önce bu evlerde kaldığını belirtti.


        Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün istihbarat mahrem yapısında bulunan yöneticilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdiğini itiraf eden Ugan, 2013- 2014 arasında örgütte siyasi parti kurma fikrinin ortaya çıktığını, bu konu hakkında Cafer kod adlı Ahmet Hamdi P.'ye FETÖ'den siyasi parti kurma görevi verildiğini aktardı. Sabah'ın haberine göre, Ugan, darbe girişiminin ardından örgütün siyasi yönlendirme yöntemlerinden birinin de lobi faaliyetleri olduğunu ve Tanrıkulu ile Gergerlioğlu'nun örgütle irtibat halinde olduğunu kaydetti.


        TANRIKULU VE GERGERLİOĞLU ÖRGÜTLE İRTİBAT HALİNDE
        Ugan, FETÖ'nün siyasi yönlendirme taktiğine ilişkin "Örgütün bir başka siyasi yönlendirme yöntemi de mevcut siyasi partilerdeki şahısları da çeşitli lobi faaliyetleriyle yönlendirmektir. Bildiğim kadarıyla Tanrıkulu ve Gergerlioğlu örgütle irtibat halindedir. 2048'de yaptığımız yazışmalarda örgütün genelinde sıkıntısı olan kişilerin bu şahıslara gitmeleri ve açıklama yaptırmaları istenmekteydi" diye konuştu.

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