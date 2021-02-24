CHP'nin Türkiye ekonomisine yönelik başlattığı algı operasyonu boşa çıktı. Merkez Bankası'nın rezervlerini asılsız iddialarla konu eden CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çeşitli iftiralarla saldırdı. Albayrak, Merkez Bankası rezervlerinin buhar olduğuna yönelik iftiralara karşı harekete geçerek tazminat davası açtı.

"PARA AKIŞININ HER BİR KURUŞUNUN İZİ SÜRÜLEBİLİR"

Berat Albayrak'ın vekili Avukat İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." ifadelerine yer verildi.

TAZMİNAT ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK

Açıklamada, "Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır." denildi.

UZMAN EKONOMİSTLER REZERV GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

CHP'nin ortaya attığı iftiralar uzman ekonomistler tarafından ifşa edildi. A Haber'e açıklama yapan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, SETA Ekonomi Müdürü Doç. Dr. Nurullah Gür, Stratejist Cüneyt Paksoy, Ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna Merkez Bankası gerçeğini açıkladı.

İdeolojik saplantılarla saldırıya geçildiğini ifade eden uzmanlar rezervlerin buharlaşması gibi bir şeyin söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Türk Lirası'nın değer kazanmasının da bunun bir göstergesi olduğunu belirten uzmanlar bu söylemlerin içinin boş ve temelsiz olduğunu belirtti.

Ekonomist Kadir Tuna, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde Merkez Bankası'nın 1211 sayılı kanuu gereğince görev tanımı içerisinde yapılması gereken müdahaleleri yaptığını belirterek "Bu müdahalelerin de net olarak Merkez Bankası kayıtlarında etkileri ve sonuçları net bir şekilde görülebilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaları izleyin: