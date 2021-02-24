CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen istifaları çok üzüntüyle karşıladığı ifade ederken partinin değerlerinden uzaklaştığını ifade etti.Genel merkezin milletvekillerinin neden ayrıldığı konusunda aynaya bakmadığını söyleyen Sevigen, partinin genel merkez kaynaklı sorunlar yaşadığını belirtti. Sevigen ayrıca Sarıgül ve İnce'nin ayrılmasının genel merkez kaynaklı olduğunu söyledi.



PARTİ SAHİPSİZ KALDI

Partinin sahipsiz kaldığını ve hiçbir adım atılmadığını söyleyen Sevigen ayrıca parti içindeki taciz olaylarına karşı olan sessizlik kendilerini üzdüğünü ifade etti. Partinin sahipsiz kaldığını ve hiçbir adım atılmadığını söyleyen Sevigen ayrıca parti içindeki taciz olaylarına karşı olan sessizlik kendilerini üzdüğünü ifade etti.



KILIÇDAROĞLU GERÇEK CHP'LİLERİ EGALE ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun gerçek CHP'lileri egale ettiğini söyleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında "Kendi öz evlatlarını bertaraf ediyor, başkalarına dostum diyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun gerçek CHP'lileri egale ettiğini söyleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında "Kendi öz evlatlarını bertaraf ediyor, başkalarına dostum diyor" ifadelerini kullandı.

HDP İLE İTTİFAK GİZLENMEMELİ

HDP ile ittifakın gizlenmemesi gerektiğini ifade eden Sevigen, "Hem HDP ile işbirliği yapıyorlar hem de yok sayıyorlar" dedi.





BAYKAL'DAN MESAJ

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP içinde dışlanan isimler hakkında eski Genel Başkan Deniz Baykal ile görüştüğünü açıkladı. Sevigen görüşmede Baykal'ın "Dışlanan arkadaşlarımız biraz daha beklesin" dediğini de sözlerine ekledi.