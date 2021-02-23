İllere göre vaka sayısı! Koronavirüs en çok hangi illerde var? 15-21 Şubat koronavirüs vaka sayısı!

İllere göre vaka sayısı! Koronavirüs en çok hangi illerde var? Koronavirüs vaka sayısı vatandaşalr tarafından merak ediliyor. 100 bin kişide illere göre haftalık vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Tabloda 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında görülen vaka sayıları belirtiliyor.
İLLERE GÖRE VAKA SAYISI!
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40)
Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14)