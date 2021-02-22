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    • 22.02.2021 13:00
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    Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ı hedef alan karalama kampanyasına AK Partili 'tan sert tepki

    AK Parti Genel Başkanvekili , eski Hazine ve Maliye Bakanı 'a, tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum." dedi.

    CHP'nin Albayrak'ı karalama kampanyasına sert tepki

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'nin 'la ilgili açıklamalarını kınadı.

    Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

    "Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."

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    Haberler Güncel Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan karalama kampanyasına AK Partili Numan Kurtulmuş'tan sert tepki