AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarını kınadı.



Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."





Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve bir takım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 22, 2021