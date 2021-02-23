Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 19 Şubat saat 21.00'de başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Türkiye genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Normalleşme süreci ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili son gelişmelere takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Genelge yayımlandı mı? İşte detaylar...
YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR, NE ZAMAN KALKACAK?
COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hasabından, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.
İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.
EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI
Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.