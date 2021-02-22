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    • 23.02.2021 06:38
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere çığ uyarısı! | 23 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte il il 23 Şubat hava durumu tahminleri…

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere çığ uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

    RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.




    ÇIĞ UYARISI
    Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 16°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK;?
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 14°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 17°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 19°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 20°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 15°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 14°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 12°C
        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 13°C
        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 15°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 12°C
        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 10°C
        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 15°C
        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 9°C
        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 11°C
        Az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in zamanla çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 14°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        RİZE °C, 11°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 11°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZİNCAN °C, 10°C
        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 1°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 1°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        VAN °C, 4°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 14°C
        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 14°C
        Az bulutlu

        SİİRT °C, 10°C
        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 16°C
        Az bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere çığ uyarısı! | 23 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?