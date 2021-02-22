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    • 23.02.2021 02:32
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    Son dakika: 'ta gece yarısı 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem:

    Gelen son dakika haberine göre, gece yarısı 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'ı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada deprem kent merkezinde meydana geldi.

    Sivas gece yarısı sallandı

    Gelen son dakika haberine göre, gece yarısı 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı.

    AFAD'ı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada deprem kent merkezinde meydana geldi.

    Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sivas'ta gece yarısı 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem: