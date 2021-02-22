Gelen son dakika haberine göre, Sivas gece yarısı 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD'ı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada deprem kent merkezinde meydana geldi.

Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadığı öğrenildi.