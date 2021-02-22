"Bu değer, dış güçlerin operasyonu sonucu çıkılan değerdir" demiş isek.

"Bir süre sonra, bu değer geriye doğru çekilir" demiş isek..

Ama muhataplarımız, "Çıkılan değer, artık geriye gelmez. Ülkenin hali ne ki, TL değer kazansın? Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz" diye bize cevap yetiştirdiği halde, biz fikrimizde ısrar edip, "Hodri meydan" demiş isek..

Şimdi..

O tartışmaların hepsini unutup..

Sanki doların değer artışı için; daha üç ay önce, dört ay önce, "Bunlar şişirilmiş değerler" diyen biz değilmişiz gibi..

Sanki son iki ay içinde, Türkiye'de fabrika sayısı iki misline çıkmış.