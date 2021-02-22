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    • 22.02.2021 11:19
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    ? Sınavlar iptal mi? ?

    ? Sınavlar iptal mi? Sorularının yanıtları sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sınavlar erteleniyor, iptal ediliyor ya da online olarak gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili hangi açıklamaları yaptı, son dakika gelişmeler neler? Diğer yandan ? Sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar gelmişti. Peki okullar açılacak mı, liseler yüzyüze eğitime başlayacak mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Liselere sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi?

    Liselere sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? Liseler ne zaman açılacak 2021? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitim online olarak sürerken gözler sınavlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birinci dönem yapılmayan sınavların ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı mı? Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı ve liselerin ne zaman açılacağına ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    LİSE SINAVLARI SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan milyonlarca öğrenciye seslendi ve yüz yüze sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, günlerdir merak konusu olan lise sınavları iptal mi olacak, ertelendi mi sorusuna yanıt verdi ve konuya son noktayı koydu.

    İşte, Bakan Selçuk'un son dakika yüz yüze okul ve lise sınavları açıklaması;

    "ÖĞRENCİLERİMİZİN YARIYA YAKINI SINAVLARINI TAMAMLADI"

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.

    Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

    Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

    Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

        SINAV DETAYLARI

        Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

        Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

        Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

        LİSELERDEKİ 2. DÖNEM SINAVLARI NASIL PLANLANACAK?

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

        Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

        LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

        Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

        Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.
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