"Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ BEYİN GÖÇÜNÜ TEŞVİK EDİYOR"

Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler.

"OSB SAYISI 325'E ULAŞTI"

2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı."