SON DAKİKA: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından devlet bölgede yaraları sarmaya devam ediyor.
MODERN BİNALAR İNŞA EDİLECEK
Deprem sonrası yıkılan 71 binanın yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa edilecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak AK Parti 7'nci Olağan İzmir İl Kongresi'ne katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK
Erdoğan, İzmir programı kapsamında İzmir Bayraklı'da depremzedeler için yapılacak konutların temel atma törenine de katılacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat, toplantıda deprem ve selin yaşandığı İzmir'in ihtiyaçlarını görüştüklerini bildirdi.
TÜM KURUMLAR SEFERBER OLDU
Kurum, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu dile getirdi.
Deprem sonrası İzmir'de afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için mahalle mahalle, sokak sokak çalışma başlattıklarını vurgulayan Kurum, depremden 2 ay sonra yeni konutların temellerini atmaya başladıklarını belirtti.
"AĞUSTOS İTİBARIYLA KONUT TESLİMLERİNİ ETAP ETAP BAŞLATACAĞIZ"
Kurum, "İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi, yine İzmir'de de deprem konutu temellerini atacağız. 1884 konutun temellerini atmış olacağız. Mart ayı itibarıyla da söz verdiğimiz 5 bin 34 konutun temellerini atıp inşallah Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimlerini etap etap başlatıyor olacağız." diye konuştu.