SON DAKİKA: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak!

Bakan Kurum, sağlam ve güvenli konutlar inşa edip depremzede vatandaşların mutluluklarına bir içinde düzenlenecek teslim töreniyle şahit olacaklarını bildirdi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaları hızla yürüttüklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar lira tutarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız hızlı bir şekilde süreci yürütüyor. AFAD'ımızla birlikte çalışmaları sahada kararlı bir şekilde yapıyorlar. Belediyelerimiz bu çalışmalara ortaklık ediyorlar, destek veriyorlar. İnşallah Elazığ ve Malatya gibi burada da hiçbir mağduriyet yaşatmadan konutları vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

RIZA BEY APARTMANI YEŞİL ALAN OLACAK

İzmir'deki dönüşümün sadece yapılacak projelerden ibaret olmadığını aktaran Kurum, birçok riskli alanda projelerinin olduğunu belirtti.

Kurum, İzmir'de 2002'den itibaren 407 milyon lira kira yardımında bulunulduğunu, yapılacak projeler için de Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde desteklemelerin verileceğini kaydetti.