İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP'li Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da olduğunu söylediğini açıkladı. O teröristin ifadesi ortaya çıktı.
Teröristin ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu, örgütün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını anlattığı öğrenildi.
Terör örgütü PKK'nın Gara'da cezaevi olarak kullanılan mağarada 13 vatandaşı şehit etmesi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mecliste düzenlenen özel oturumda bir HDP'li milletvekilinin Gara bölgesine gittiğini açıkladı.
Soylu daha sonra katıldığı bir TV programında bu kişinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi. Soylu teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP'li Taşdemir'i Gara bölgesinde gördüğünü anlattığını ifade etti. DHA işte o teröristin ifadesine ulaştı.
Teröristin ifadesinde Gara bölgesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in kendisinin içerisinde bulunduğu araca bindiğini, sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu anlattığı öğrenildi. Teröristin ifadesinde, Taşdemir'in terör örgütünün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını söylediği de kaydedildi.