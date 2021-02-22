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    • 22.02.2021 13:48
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    Sokaklara dökülme çağrısına karşılık bulamayan provokatörleri dan larla ilgi çekme peşinde

    Prof. Dr. 'nun 'ne rektör olarak atanmasını bahane ederek sokakları karıştırmak isteyen marjinal gruplar, gençlerden gereken desteği bulamadı. Yalanları kısa sürede ifşa olan ve kirli planı açığa çıkan provokatörleri, çareyi da aradı. Sokaklardan istediğini alamayan marjinal grup, sosyal medyada soyunarak dikkat çekme peşine düştü. #direnbogazici etiketiyle sosyal medyada onlarca paylaşıldı. Boğaziçi provokatörlerinin 'daki ahlak sınırlarını aşan çıplak fotoğraf paylaşımları diğer kullanıcılar tarafından tepki çekti.

    Boğaziçi provokatörleri çıplak fotoğraflarla ilgi çekme peşinde

    Son dakika haberi... Boğaziçi'ndeki rektör atamasını bahane ederek sokakları karıştırma çabaları karşılık bulmayan provokatörler şimdi de sosyal medyada soyunarak ilgi çekme peşine düştü.



    Artık dikkat çekmekte zorlanan provokatörler çareyi soyunmakta buldu. Kız ve erkek öğrencilerin sosyal medyada #direnboğaziçi hasgtagi altında paylaştıkları uygunsuz görüntülere diğer kullanıcılar çok sert tepki gösterdi.

    KALKIŞMA PLANLARI TUTMAYINCA ÇILDIRDILAR
    Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek adı altında önce Rektörlüğü işgal eden ardından da Kadıköy'de vandallığı soyunan çevreler dikkat çekmeyi başaramayınca yeni bir yönteme başvurdu.

        ÇIPLAK FOTOĞRAFLI "DİRENME" REZALETİ
        Sabah'ın haberine göre #direnboğaziçi hasgtagi altında yarı çıplak çok sayıda fotoğraf paylaşıldı. Bekledikleri ilgiyi bulamadıkça olmadık yollara başvuran ve her defasında yandaşlarından daha fazla kayıp veren provokatörler son hamleleriyle adeta bir avuç kaldılar.

        TEPKİ GECİKMEDİ: "ŞAKLABANLIĞA ÇEVİRDİNİZ"
        Söz konusu hasgtag adı altında sosyal medya mecralarında uygunsuz fotoğraf ve videolarını yüklemesi diğer kullanıcılar tarafından eleştirildi.
        Kullanıcılar; "Böyle direniş olmaz olsun olayı şaklabanlığa çevirdiniz protesto böyle olmamalı bu siteye çok küçük yaştaki çocuklarda giriyor hiç mi utanmanız kalmadı?" gibi ifadelerle tepki gösterdi.

        Tepki yorumları şöyle devam etti "Güya siz bu ülkenin geleceği; zeki, çalışkan, ülkesine fayda sağlayacak ülkesi için çalışacak öğrencilerisiniz bu denli sapkın görüntüleri paylaşmak size yakışıyor mu edep ya hu!"



            TWITTER SESSİZ KALDI!
            Birçok olayda taraflı bir tutumla hareket eden ve işine gelmeyen paylaşımlara engel getiren sosyal medya devi Twitter'ın bu rezalete seyirci kalması dikkat çekti.

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