TEPKİ GECİKMEDİ: "ŞAKLABANLIĞA ÇEVİRDİNİZ"

Söz konusu hasgtag adı altında sosyal medya mecralarında uygunsuz fotoğraf ve videolarını yüklemesi diğer kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Kullanıcılar; "Böyle direniş olmaz olsun olayı şaklabanlığa çevirdiniz protesto böyle olmamalı bu siteye çok küçük yaştaki çocuklarda giriyor hiç mi utanmanız kalmadı?" gibi ifadelerle tepki gösterdi.