Son dakika haberi... Boğaziçi'ndeki rektör atamasını bahane ederek sokakları karıştırma çabaları karşılık bulmayan provokatörler şimdi de sosyal medyada soyunarak ilgi çekme peşine düştü.
Artık dikkat çekmekte zorlanan provokatörler çareyi soyunmakta buldu. Kız ve erkek öğrencilerin sosyal medyada #direnboğaziçi hasgtagi altında paylaştıkları uygunsuz görüntülere diğer kullanıcılar çok sert tepki gösterdi.
KALKIŞMA PLANLARI TUTMAYINCA ÇILDIRDILAR
Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek adı altında önce Rektörlüğü işgal eden ardından da Kadıköy'de vandallığı soyunan çevreler dikkat çekmeyi başaramayınca yeni bir yönteme başvurdu.