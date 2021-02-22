CHP’den iftira furyası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a iftira kampanyası başlatan CHP'ye çok sert tepki gösterdi.
Çelik, "CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.
Çelik şöyle devam etti: CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sayın Berat Albayrak'a saldırmaya devam ediyorlar. CHP adına konuşanları hergün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak "temiz siyaset"e davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, iftira kampanyasına tepki yağdırdı. Altun, "Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Çelik, "CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.
Çelik şöyle devam etti: CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sayın Berat Albayrak'a saldırmaya devam ediyorlar. CHP adına konuşanları hergün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak "temiz siyaset"e davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, iftira kampanyasına tepki yağdırdı. Altun, "Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.