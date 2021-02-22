YAPILIŞI:



Bulguru derin bir kaba alın ve üzerini geçmeyecek şekilde sıcak su ilave edin. Bir kapak kapatıp, 10 dakika suyunu çekmesi için bekletin. Soğanı rendeleyip, suyunu sıkın. Kırmızı biberi robottan geçirin. Bulgurun üzerine kıyma, soğan suyu, dövülmüş sarmısak, salça, çekilmiş kırmızı biber, tuz, kimyon ve pulbiber katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri ahşap şişlere geçirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın ya da ızgarada pişirin. Tırnak pide, domates ve biberle birlikte sıcak olarak servis yapın.