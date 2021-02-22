Kilis Simit Kebabı adıyla da bilinen Oruk kebabı bugün fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da yapıldı ve izleyiciler tarafından tarifi arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Yarışmacıları en iyi puanı almak için pişirdiği, görünüşü ve lezzetiyle tadı damaklarda kalacak olan Gelinim Mutfakta oruk kebabı nasıl yapılır? Haberimizden oruk kebabı tarifini öğrenip uygulayarak sevdiklerinize sunabilirsiniz.
LEZZETLİ VE PRATİK ORUK KEBABI TARİFİ
MALZEMELER:
1 kg kıyma (kuzu-dana karışımı)
1 çay bardağı ince bulgur
Yeteri kadar sıcak su
1 adet soğan
2 diş sarmısak2 tatlı kaşığı biber salçası
2 adet kırmızı biber
Tuz
Kimyon
Pulbiber
Servis için:
Közlenmiş domates, biber, tırnak pide