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    • 22.02.2021 15:07
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    Gündüz kuşağı izleyicilerinin merakla araştırdığı bilgiler arasında , yer alıyor. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan, Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta’ta yapılan yemekler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor ve tarifleri araştırılıyor. Peki bugün yapılan ve büyük ilgi gören ? İşte sevdiklerinize sunacağınız, tadı damaklarda kalacak lezzet Gelinim Mutfakta

    takvim.com.tr
    Oruk kebabı tarifi, malzemeleri!

    Kilis Simit Kebabı adıyla da bilinen Oruk kebabı bugün fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da yapıldı ve izleyiciler tarafından tarifi arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Yarışmacıları en iyi puanı almak için pişirdiği, görünüşü ve lezzetiyle tadı damaklarda kalacak olan Gelinim Mutfakta oruk kebabı nasıl yapılır? Haberimizden oruk kebabı tarifini öğrenip uygulayarak sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    LEZZETLİ VE PRATİK ORUK KEBABI TARİFİ

    MALZEMELER:

    1 kg kıyma (kuzu-dana karışımı)
    1 çay bardağı ince bulgur
    Yeteri kadar sıcak su
    1 adet soğan

    2 diş sarmısak2 tatlı kaşığı biber salçası
    2 adet kırmızı biber
    Tuz
    Kimyon
    Pulbiber

    Servis için:
    Közlenmiş domates, biber, tırnak pide

        YAPILIŞI:

        Bulguru derin bir kaba alın ve üzerini geçmeyecek şekilde sıcak su ilave edin. Bir kapak kapatıp, 10 dakika suyunu çekmesi için bekletin. Soğanı rendeleyip, suyunu sıkın. Kırmızı biberi robottan geçirin. Bulgurun üzerine kıyma, soğan suyu, dövülmüş sarmısak, salça, çekilmiş kırmızı biber, tuz, kimyon ve pulbiber katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri ahşap şişlere geçirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın ya da ızgarada pişirin. Tırnak pide, domates ve biberle birlikte sıcak olarak servis yapın.
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